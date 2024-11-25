Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов сейчас не в лучшей форме

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил причину слабых результатов лыжника Александра Большунова.

«Результаты напрямую связаны с болезнями, которые перенес Александр. К сожалению, моментально ничего не приходит, особенно с точки зрения работы мышц. Должно пройти определенное время, чтобы выйти на свой уровень. Очевидно, что это не его результат и не его движение, хотя потенциал у Александра огромный. Сейчас он действительно не в лучшей форме», — сказал Бородавко «ВсеПроСпорт».

27-летний Большунов занял третье место в четвертьфинале спринта на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Он показал результат 3 минуты 12,15 секунды, отстав от лидера Ивана Безматерных на 0,29 секунды.