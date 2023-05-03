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Сегодня, 15:52

Бородавко — о недопуске российской делегации на заседание FIS: «Спортивные чиновники полностью подчиняются политике»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение FIS не пускать российскую делегацию на заседания международной федерации.

«Все это предсказуемо, все это идет по спирали. Давление просто усиливается. Мы выдвигаем свои требования, пожелания по участию в Олимпийских играх. С противоположной стороны более жесткие формы, давление на FIS идет очень серьезное. Знаю отношение многих стран, не руководства, а именно лыжной семьи, все за [наш допуск], но политическая сторона берет верх, и на следующий день спортивные чиновники полностью подчиняются политике. Это абсолютно во всем. Спорт — одно из тех средств давления, где очень ярко проявляются все эти политические моменты. Если экономическое давление только на цифрах можно ощутить, то давление на спортсменов можно увидеть здесь и сейчас буквально по телевизору», — сказал Бородавко «СЭ».

По словам директора по коммуникациям FIS Дженни Видеке, решение о недопуске было принято два месяца назад и сразу донесено до российской стороны. Однако 21 марта глава ФЛГР Елена Вяльбе в разговоре с агентством «Р-Спорт» сообщила, что получила приглашение на хорватскую встречу.

В хорватском городе Дубровник с 3 по 5 мая проходит заседание технического комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Российская делегация не допущена.

Юрий Бородавко
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