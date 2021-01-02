Юрий Бородавко: «В столкновении Червоткина и Белова виноваты оба. Разум не должен покидать горячие головы»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал для «СЭ» итоги масс-стартов на втором этапе многодневки «Тур де Ски».

На последнем спуске перед финишем в мужском масс-старте столкнулись российские лыжники Алексей Червоткин и Евгений Белов, претендовавшие на подиум. В результате падения Червоткин пришел к финишу седьмым, а Белов — девятым. После завершения гонки судьи сочли, что Червоткин подрезал Белова и выписали Алексею три минуты штрафа, которые отбросили его на 62-е место в общем зачете многодневки.

— Обидное столкновение можно объяснить внутренней конкуренцией, — отметил Бородавко, в группе которого тренируется Червоткин. — Один из спортсменов хотел опередить, а другой не дал этого сделать. А в итоге оба остались за чертой пьедестала... Я думаю, у обоих спортсмена есть обида, они же ехали вторым и третьим, а в итоге спровоцировали падение. Но я считаю, что они оба виноваты! Разум не должен покидать горячие головы.

— Что касается результатов Натальи Неряевой, то она пока не может соревноваться на высоте. Если девушка не принимает каких-то шагов, то чего же тогда ждать? Наталья не смогла подойти к соревнованиям в должной форме, — сказал Бородавко. (Владислав Флегонтов)