Юрий Бородавко: «Устюгов и Большунов находятся в хорошем состоянии»

Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко прокомментировал выступление россиян на первом этапе «Тур де ски». В масс-старте в швейцарском Ленцерхайде Сергей Устюгов одержал победу, Большунов стал третьим, уступив Йоханнесу Клебо на фотофинише.

— Хочу всех поздравить с победой Сергея Устюгова, с призовым местом Александра Большунова, — цитирует ТАСС Бородавко. — Всегда приятно начинать с призовых мест. «Тур де Ски» — длинный турнир, но первая гонка показала, что Сергей и Александр находятся в хорошем состоянии и способны бороться. Поэтому с надеждой смотрим на весь тур.

Травма спины Александра осталась в прошлом, проблем с ней нет. На спринт смотрим с надеждой, чтобы ребята как минимум повторили тот успех, который был сегодня.