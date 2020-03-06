Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что терапевтические исключения, которыми пользуются многие спортсмены, являются обманом и легальным допингом.

— Все это грустно, — цитирует «РИА Новости» Бородавко. — Когда политика вмешивается в спорт, все олимпийские принципы просто попираются. Где только можно, везде нагнетается ситуация. Если все, что было в мире допинга, правда, то это не имеет никаких оправданий, это все жестко должно искореняться. Но, с другой стороны, меня очень напрягает, что WADA постепенно превращается в разрешительную систему. То есть получается, что оно легально разрешает пользоваться допингом — все эти терапевтические исключения являются полным обманом. Кому-то запрещают, кому-то разрешают, это вообще никуда не годится.

Я за то, чтобы терапевтических исключений вообще не было ни у кого, ни в одном виде спорта. Смотришь, когда спортсмен одним и тем же терапевтическим исключением пользуется на протяжении многих лет, значит, он не лечится? Тогда выберите другую форму. За рубежом лучшая медицина, и это лишний раз подтверждается, что это все обман. То есть никаких болезней нет. Вылечитесь, приходите и бегайте здоровыми

когда открывается информация, что в сборных некоторых стран люди имеют по два-три терапевтических исключения, в которые входят гормональные препараты, а в некоторых случаях эритропоэтин, то куда это годится? И эти люди еще говорят нам, что нужно бороться с допингом, а сами прикрываются терапевтическими исключениями и врачебной тайной. Это лицемерие.