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Сегодня, 15:23

Бородавко: «Как только Большунов достигнет оптимальных кондиций, его состояние вернется, а вместе с тем и победа»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья Александра Большунова.

«Самое главное, что Александр полностью выздоровел, ему были назначены определенные мероприятия для скорейшего восстановления, которые он сейчас проходит. Из-за болезни он потерял прежде всего функциональность в физическом состоянии, но за счет тренировок постепенно будет ее набирать. Как только он достигнет оптимальных кондиций, его состояние вернется, а вместе с тем и победа», — сказал Бородавко «СЭ».

У 27-летнего Большунова в нынешнем сезоне ни одной победы на четырех этапах Кубка России.

Вероника Ольшукова

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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