Бородавко — о результате Большунова: «Болезнь сказалась, десять дней не было активных тренировок»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» оценил результат Александра Большунова в гонке на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка России.

«Естественно, болезнь сказалась. Десять дней, которые он провел в Москве, мы уделяли тестированию, чтобы иметь точную информацию. Активных тренировок не было. Скорее всего, не хватило сил», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов занял второе место в гонке, а Андрей Мельниченко стал победителем.