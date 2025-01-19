Бородавко о Большунове: «Проблемы не добавляют спокойствия. Все эти болезни не дают нормально тренироваться»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» высказался о моральном состоянии Александра Большунова.

«Понятно, что состояние у Большунова несколько возбужденное. Проблемы, которые в этом году постоянно преследуют, не добавляют спокойствия. Все эти болезни не дают нормально тренироваться, чтобы выйти на более высокий уровень. Есть переживания. Но я вижу, что он начинает набирать форму. Это позволит ему быть более уверенным в себе, от этого и улучшится моральное состояние», — сказал Бородавко «СЭ».

Лыжник Сергей Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России в Казани. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был в группе лидеров к концу гонки, но упал на повороте за километр до финиша и приехал 23-м.