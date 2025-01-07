Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 02:30

Юрий Бородавко: «Гонка чемпионов» прошла очень успешно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил итоги «Гонки чемпионов» в Рязани.

«Гонка чемпионов» прошла очень успешно, было большое количество зрителей, которые зарядили спортсменов положительными эмоциями. Гонка прошла на позитиве. Можно сказать, что объединение с биатлонистами было полезным и нам, и им. В будущем можно было бы доработать формат таких объединенных соревнований, и тогда можно увеличить смотрибельность», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бородавко.

4-5 января в Рязани состоялась «Гонка чемпионов» по биатлону и лыжным гонкам с участием лидеров сборной России. В смешанной эстафете победителем стала команда Александра Терентьева.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Юрий Бородавко
Читайте также
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
СК возбудил уголовное дело по факту избиения гимнасток тренером во Владимире
Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Петрозаводске
800-я победа СКА, восхищенный Ротенберг и потухший ЦСКА. Что произошло в КХЛ 5 января
Глава ИИХФ заявил о желании вернуть Россию на международную арену
Путин поздравил россиян с Рождеством
Популярное видео
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лыжник Червоткин не видит оснований завидовать биатлонистам из-за зрительского интереса

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости