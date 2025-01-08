Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

8 января, 07:20

Бородавко: «Никто из российских лыжников не надеялся попасть на ЧМ-2025»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко не был удивлен недопуску россиян к чемпионату мира-2025 и этапам Кубка мира-2024/25.

«Мы вообще и не ожидали другого решения. Абсолютно были уверены, что так и будет. Есть полное понимание, что это не произойдёт из-за тех условий, которые выдвигал FIS. На чемпионат мира точно никто не надеялся. Спортсмены тоже все понимали — даже разговоров о надеждах каких-либо не было.

Сейчас в лыжных гонках один спортсмен сделать ничего не сможет. Очень многое зависит от подготовки лыж к любому старту. Вот там допустили по одному спортсмену, да. Но в лыжах одному спортсмену будет крайне сложно на что-то рассчитывать из-за сложной подготовки лыж к старту. Нужно допускать всю команду, а не одного лыжника», — цитирует «Спорт День за Днем» Бородавко.

Источник: «Спорт День за Днем»
Юрий Бородавко
Читайте также
Президент Литвы высказал притязания на Калининградскую область
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
В РФ планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
Проживающий в Калифорнии россиянин рассказал об уничтожении пожаром Малибу
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российский лыжник Гонтарь перешел в сборную Словении

Легков считает Коростелева потенциальным участником Олимпиады

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости