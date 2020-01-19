Юрий Бородавко: «На сегодняшний день у Йохауг нет конкуренток»

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал результат гонки преследования на 10 километров классическим стилем у женщин на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Нове Место (Чехия).

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Российская лыжница Наталья Непряева, которая во вчерашней индивидуальной гонке заняла второе место, сохранила свою позицию и вновь стала второй.

— Трудно сказать,есть ли у Непряевой комплекс перед Йохауг, — приводит «РИА Новости» слова Бородавко. — На сегодняшний день у норвежки нет конкуренток, даже Сергей Устюгов ее побаивается (смеется). Среди остальных лыжниц Наталья очень конкурентоспособна и проявляет себя как одна из лучших гонщиц мира.

Сегодня все по делу, в такой серьезной борьбе с Эстберг и Венг, которые сильны на дистанции и в классическом стиле, Наталья выиграла, не сбилась, выдержала темп и в концовке вырвала второе место. Я считаю, это достойно. Она провела гонку грамотно и сумела стать второй.