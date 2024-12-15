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Сегодня, 15:12

Бородавко пожелал Сметаниной здоровья: «Мы все молимся, чтобы Господь дал еще времени побыть с ней»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации.

«К сожалению, с Раисой Петровной мы давно не общались, так как в Сыктывкаре мы не бывали. Новость о ее состоянии действительно печальная и хочется пожелать ей здоровья, чтобы она смогла выкарабкаться из этой тяжелой ситуации. Мы все молимся, чтобы Господь дал еще времени побыть с ней», — сказал Бородавко «СЭ».

Сметанина — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, также у нее есть пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На чемпионатах мира она завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Денис Сафронов

Раиса Сметанина
Юрий Бородавко
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