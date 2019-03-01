Юрий Бородавко: "Дожили! После серебра говорим, что что-то не получилось"

Тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью "СЭ" рассказал, что планом на сегодняшнюю мужскую эстафету на чемпионате мира в Зефельде было создать отрыв перед четвертым этапом. Напомним, Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо начали его синхронно, но в итоге норвежец убежал на середине дистанции и "привез" россиянину около 40 секунд.
- Юрий Викторович, четвертое серебро на этом чемпионате. Что сегодня не получилось?
- (смеется) Ну, мы дожили! После серебра говорим о том, что что-то не получилось. Я бы сказал так: программу-минимум выполнили. Задача-максимум была побороться за золото и победить, но не получилось. Сергей Устюгов должен был бежать, у него был хороший боевой настрой вчера, нормальное состояние. Трудно сказать, что произошло.
- Если бы последний этап бежал Александр Большунов, расклад бы поменялся?
- Расклад бы, конечно, поменялся, борьбы было бы больше. Но Клебо сейчас объективно лучший финишер в мире, и нет никого, кто бы с ним мог совладать. Поэтому задача была создать запас хотя бы секунд пять, с первого этапа создавать отрывы - чтобы заставить Клебо бежать дистанционную гонку, догонять. Но так сложилось, что стартовали они с Устюговым одновременно.
- Нет у вас какого-то неудовлетворения от серебряных медалей?
- Мы радуемся серебру, но не перестаем искать ошибки и работать над ними, анализировать, чтобы расти и в дальнейшем их избегать. И сделать следующий шаг, который надо делать.
- Сделать его уже в марафоне реально?
- Марафон побегут другие люди. Будет жарко, вместо трассы будет каша, поэтому на ней тяжеловесным спортсменам рывки делать будет сложно. Преимущество получат более легкие, которые будут порхать, как бабочки. (Дмитрий Кузнецов)