Юлию Чепалову лишили «почетных» выплат из бюджета Комсомольска-на-Амуре

Олимпийская чемпионка Юлия Чепалова лишилась своих выплат как почетный гражданин Комсомольска-на-Амуре, информирует dvnovosti.ru. Произошло это из-за того, что депутаты городской думы приняли изменения по части выплат из местного бюджета.

Теперь денежное вознаграждение будут получать лишь те из почетных граждан города, которые постоянно проживают в Комсомольске. Чепалова живут за пределами города, почетным гражданином которого является.

Денежное вознаграждение для «почетников» города Юности впервые уменьшили в 2018 году — с 22 тысяч до 13,5 тысячи. В начале текущего года местные власти вновь предложили сократить выплаты путем замены их с ежемесячных на единовременную, а именно по 25 тысяч рублей ко Дню города.





