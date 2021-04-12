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Юлия Ступак призналась, что первое время было сложно понимать Маркуса Крамера

08:58
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Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, какого работать с иностранным тренером.

«Помню, что я вообще ничего не понимала. В этом плане хочется сказать огромное спасибо Маркусу за то, что он очень популярно изъясняется. Говорит все настолько легко, пользуется все время одними и теми же фразами. Это очень сильно помогало на начальном этапе. Заучил одну фразу, вторую, третью. И так постепенно погружался в английский язык. И сейчас коммуникация с тренером проходит легко», — цитирует Ступак Sport24

Маркус Крамер является тренером сборной России по лыжным гонкам.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/other/2021-04-12-yuliya-stupak---intervyu-o-bolshunove-tantsakh-na-podiume-tatu-fanatakh-yokhaug-figurnom-katanii-dmitrii-aliyeve

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