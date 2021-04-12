Юлия Ступак подвела итоги сезона

Российская лыжница Юлия Ступак подвела итоги минувшего сезона и призналась, что была очень разочарована неудачей в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе.

«Второе место в общем зачете Тур де Ски — это сложная ступень, особенно последняя гонка в гору. Там было реально тяжело. Пришлось понервничать. Я понимала, что я не такой хороший горовосходитель, и есть лыжницы, которые делают это намного лучше. Настраивалась на то, чтобы использовать все силы и держать, держать, держать свое второе место. И никому его не отдать.



В соцсетях на меня свалился такой шквал поддержки. Я еще подумала в тот момент: «Е-мое, я еще расстраиваюсь! Зачем?». Болельщики создали такой тыл, что грустить я точно не имела права», — цитирует Ступак Sport24.

Отметим, на этапе Кубка мира Ступак заняла второе место в общем зачете. В командном спринте на ЧМ женская сборная заняла четвертое место.