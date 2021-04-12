Юлия Ступак подвела итоги сезона
Российская лыжница Юлия Ступак подвела итоги минувшего сезона и призналась, что была очень разочарована неудачей в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе.
«Второе место в общем зачете Тур де Ски — это сложная ступень, особенно последняя гонка в гору. Там было реально тяжело. Пришлось понервничать. Я понимала, что я не такой хороший горовосходитель, и есть лыжницы, которые делают это намного лучше. Настраивалась на то, чтобы использовать все силы и держать, держать, держать свое второе место. И никому его не отдать.
В соцсетях на меня свалился такой шквал поддержки. Я еще подумала в тот момент: «Е-мое, я еще расстраиваюсь! Зачем?». Болельщики создали такой тыл, что грустить я точно не имела права», — цитирует Ступак Sport24.
Отметим, на этапе Кубка мира Ступак заняла второе место в общем зачете. В командном спринте на ЧМ женская сборная заняла четвертое место.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/other/2021-04-12-yuliya-stupak---intervyu-o-bolshunove-tantsakh-na-podiume-tatu-fanatakh-yokhaug-figurnom-katanii-dmitrii-aliyeve
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