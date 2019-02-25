Юлия Белорукова: "Умейте проигрывать, и вам будет легче жить"

Российская лыжница Юлия Белорукова в Инстаграме написала философский пост после неудачи на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Белорукова в паре с Натальей Непряевой заняли четвертое место в командном спринте.

"Я хотела написать здесь много умных слов, для кого-то даже незнакомых... Но потом, я сходила поесть и передумала. Единственное, что могу сказать - умейте проигрывать, и вам будет легче жить. А еще всегда любите и принимайте свой путь... Совершайте ошибки и делайте выводы, но самое главное, кайфуйте!" - написала Белорукова в Инстаграме.