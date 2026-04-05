Цепков и Васильева стали победителями гонок на 50 км на Югорском лыжном марафоне

Брянский лыжник Евгений Цепков выиграл гонку на 50 км классическим стилем на XIII Югорском марафоне в Ханты-Мансийске.

Спортсмен финишировал с результатом 2 часа 28 минут 30 секунд. Вторым стал Павел Русяев, третьим — Дмитрий Баграшов.

У женщин победу одержала Лилия Васильева (2 часа 35 минут 14 секунд). Она опередила Ольгу Васильеву и Арину Былинко.

В гонке на 25 км классическим стиле лучшим стал Артем Шибаков (1 час 16 минут 6 секунд), а в забеге на 15 км «классикой» победила Вита Клишина (48 минут 10 секунд).

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года. В этом году в нем приняли участие свыше 3 тысяч человек.

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