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Йохауг: «Я провела свою последнюю гонку на Кубке мира в форме сборной Норвегии»

Иван Шитик
Корреспондент

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг высказалась о завершении карьеры.

13 марта Йохауг в составе сборной Норвегии взяла бронзу смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Фалуне.

«На этом все. Я провела свою последнюю гонку на Кубке мира в форме сборной Норвегии.

Это фантастика, что я смогла поставить точку именно в эстафете — вместе с командой, в которой я так много тренировалась и которая помогала мне двигаться вперед. Это здорово", — сказала 33-летняя спортсменка.

«Возвращаться не планирую, но ничего не исключаю. Наверное, из-за того, что мне больно расставаться с лыжами», — цитирует спортсменку TV2.

33-летняя Йохауг — четырехкратная олимпийская чемпионка. Свое первое золото она взяла в эстафете на Играх в Ванкувере 12 лет назад. Еще три золотые медали (скиатлон, 10 км классическим стилем и масс-старт) норвежка выиграла на Олимпиаде в Пекине, которая проходила с 4 по 20 февраля. Также на счету Йохауг три победы в общем зачете Кубка мира.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Тереза Йохауг
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