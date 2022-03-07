Йохауг выложила пост после завершения карьеры на Кубке мира

Норвежская лыжница Терезе Йохауг опубликовала новый пост в своем Instagram. Девушка выложила фотографии после победной гонки.

5 марта спортсменка выиграла 30-километровый марафон в Хольменколлене (Норвегия), это было ее последнее выступление на Кубке мира по лыжным гонкам.

33-летняя Йохауг ранее она объявила, что масс-старт в Осло станет последней гонкой в ее карьере. Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, трехкратной обладательницей Кубка мира.