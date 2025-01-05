Йохауг выиграла «Тур де Ски»-2025 среди женщин

Представительница Норвегии Тереза Йохауг победила в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски» 2025 года среди женщин.

36-летняя спортсменка выиграла турнир 4-й раз в карьере. Йохауг возглавила общий зачет с результатом 3 часа, 46 минут и 59 секунд.

2-е место заняла норвежка Астрид Слинд (+47 секунд), на 3-м — американка Джессика Диггинс (+2 минуты 41 секунда).

Среди мужчин соревнования выиграл соотечественник Йохауг Йоханнес Клебо.

Йохауг — 4-кратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и 3-кратная обладательница Кубка мира.

Российские лыжники отстранены от международных турниров с 2022 года.