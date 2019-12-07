Йохауг выиграла скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Непряева — 11-я
13:58
В норвежском Лиллехамере стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Норвежка Тереза Йохауг победила в скиатлоне. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, показала 11-й результат.
Лыжные гонки
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Скиатлон, 7,5+7,5 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 42.35,3
2. Джессика Диггинс (США) — отставание 1.08,3
3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.19,1
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.30,6
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.31,1
6. Шарлотта Калла (Швеция) — 1.31,2
11. Наталья Непряева (Россия) — 2.29,6
15. Лидия Дуркина (Россия) — 3.07,2
20. Алиса Жамбалова (Россия) — 3.29,3
24. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.35,2
30. Диана Головань (Россия) — 4.01,2
37. Ольга Царева (Россия) — 4.35,8
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