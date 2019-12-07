В норвежском Лиллехамере стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Норвежка Тереза Йохауг победила в скиатлоне. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, показала 11-й результат.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Скиатлон, 7,5+7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 42.35,3

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 1.08,3

3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.19,1

4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.30,6

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.31,1

6. Шарлотта Калла (Швеция) — 1.31,2

11. Наталья Непряева (Россия) — 2.29,6

15. Лидия Дуркина (Россия) — 3.07,2

20. Алиса Жамбалова (Россия) — 3.29,3

24. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.35,2

30. Диана Головань (Россия) — 4.01,2

37. Ольга Царева (Россия) — 4.35,8