В Оберстдорфе (Германия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В скиатлоне победу одержала Тереза Йохауг. Ее соотечественница Ингвильд Остберг стала второй, отстав на 15,5 секунды. Третья — Тереза Штадлобер из Австрии.

Наталья Непряева показала шестой результат с отставанием от Йохауг в 23,4 секунды. Нина Дуботолкина — 16-я.

Лыжные гонки

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Скиатлон, 7,5+7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 40.05,2

2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 15,5

3. Тереза Штадлобер (Австрия) — 15,6

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 15,7

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 22,9

6. Наталья Непряева (Россия) — 23,4

16. Нина Дуботолкина (Россия) — 1.45,8

23. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.59,7

26. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.12,6

36. Екатерина Смирнова (Россия) — 3.22,3

52. Анна Жеребятьева (Россия) — 5.50,9