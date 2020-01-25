Йохауг выиграла скиатлон на этапе КМ в Оберстдорфе, Непряева — шестая
В Оберстдорфе (Германия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В скиатлоне победу одержала Тереза Йохауг. Ее соотечественница Ингвильд Остберг стала второй, отстав на 15,5 секунды. Третья — Тереза Штадлобер из Австрии.
Наталья Непряева показала шестой результат с отставанием от Йохауг в 23,4 секунды. Нина Дуботолкина — 16-я.
Лыжные гонки
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Скиатлон, 7,5+7,5 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 40.05,2
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 15,5
3. Тереза Штадлобер (Австрия) — 15,6
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 15,7
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 22,9
6. Наталья Непряева (Россия) — 23,4
16. Нина Дуботолкина (Россия) — 1.45,8
23. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.59,7
26. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.12,6
36. Екатерина Смирнова (Россия) — 3.22,3
52. Анна Жеребятьева (Россия) — 5.50,9