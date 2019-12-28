На многодневке «Тур де Ски», которая проходит в рамках Кубка мира по лыжным гонкам, состоялся женским масс-старт на 10 километров свободным стилем. Соревновния прошли в Ленцерхайде (Швейцария).

Победила норвежка Тереза Йохауг. На втором месте ее соотечественница Хейди Венг. Третьей стала Эбба Андерссон. Россиянка Наталья Непряева заняла шестое место. 25-й стала ее соотечественница Алиса Жамбалова.

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Дистанционные соревнования

Масс-старт, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 28.12,1

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 12,3

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 12,9

4. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 13,1

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 24,1

6. Наталья Непряева (Россия) — 40,1

25. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.15,2

34. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.48,2

35. Анна Нечаевская (Россия) — 1.48,3

47. Лидия Дуркина (Россия) — 2.24,2

51. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.29,3

68. Диана Головань (Россия) — 3.51,3