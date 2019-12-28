Йохауг выиграла масс-старт на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая
На многодневке «Тур де Ски», которая проходит в рамках Кубка мира по лыжным гонкам, состоялся женским масс-старт на 10 километров свободным стилем. Соревновния прошли в Ленцерхайде (Швейцария).
Победила норвежка Тереза Йохауг. На втором месте ее соотечественница Хейди Венг. Третьей стала Эбба Андерссон. Россиянка Наталья Непряева заняла шестое место. 25-й стала ее соотечественница Алиса Жамбалова.
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Дистанционные соревнования
Масс-старт, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 28.12,1
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 12,3
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 12,9
4. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 13,1
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 24,1
6. Наталья Непряева (Россия) — 40,1
25. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.15,2
34. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.48,2
35. Анна Нечаевская (Россия) — 1.48,3
47. Лидия Дуркина (Россия) — 2.24,2
51. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.29,3
68. Диана Головань (Россия) — 3.51,3