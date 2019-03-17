Йохауг выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Швеции, Белорукова - восьмая

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. 30-летняя спортсменка показала результат 25 минут 23,9 секунды.

Второе место заняла шведка Эбба Андерссон (отставание - 18,5 секунды), третье - американка Джессика Диггинс (30,3). Россиянка Юлия Белорукова стала 8-й (53,8), Анастасия Седова - 16-й (1.18,8), Анна Нечаевская - 17-й (1.22,5), Мария Истомина - 19-й (1.29,2), Лидия Дуркина - 30-й (2.12,2), Анна Жеребятьева - 45-й (3.00,5).

Лыжные гонки

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 25.23,9

2. Эбба Андерссон (Швеция) - отставание 18,5

3. Джессика Диггинс (США) - 30,3

4. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 30,8

5. Хейди Венг (Норвегия) - 41,4

6. Криста Пармакоски (Финляндия) - 45,4

7. Натали фон Зибенталь (Швейцария)

8. Юлия Белорукова (Россия) - 53,8

16. Анастасия Седова (Россия) - 1.18,8

17. Анна Нечаевская (Россия) - 1.22,5

19. Мария Истомина (Россия) - 1.29,2

30. Лидия Дуркина (Россия) - 2.12,2

45. Анна Жеребятьева (Россия) - 3.00,5

Все о лыжных гонках - здесь