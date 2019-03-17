Йохауг выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Швеции, Белорукова - восьмая

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. 30-летняя спортсменка показала результат 25 минут 23,9 секунды.
Второе место заняла шведка Эбба Андерссон (отставание - 18,5 секунды), третье - американка Джессика Диггинс (30,3). Россиянка Юлия Белорукова стала 8-й (53,8), Анастасия Седова - 16-й (1.18,8), Анна Нечаевская - 17-й (1.22,5), Мария Истомина - 19-й (1.29,2), Лидия Дуркина - 30-й (2.12,2), Анна Жеребятьева - 45-й (3.00,5).
Лыжные гонки
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 25.23,9
2. Эбба Андерссон (Швеция) - отставание 18,5
3. Джессика Диггинс (США) - 30,3
4. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 30,8
5. Хейди Венг (Норвегия) - 41,4
6. Криста Пармакоски (Финляндия) - 45,4
7. Натали фон Зибенталь (Швейцария)
8. Юлия Белорукова (Россия) - 53,8
16. Анастасия Седова (Россия) - 1.18,8
17. Анна Нечаевская (Россия) - 1.22,5
19. Мария Истомина (Россия) - 1.29,2
30. Лидия Дуркина (Россия) - 2.12,2
45. Анна Жеребятьева (Россия) - 3.00,5