Йохауг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Зефельде, Седова - шестая

Олимпийская чемпионка-2010 Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Результат 30-летней норвежки составил 27 минут 02,1 секунды.
Серебро завоевала шведка Фрида Карлссон, бронзу - новержка Ингвильд Остберг. Россиянка Анастасия Седова стала 6-й, Наталья Непряева - 7-й, Юлия Белорукова - 12-й, Алиса Жамбалова - 21-й.
Лыжные гонки
Зефельд (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 27.02,1
2. Фрида Карлссон (Швеция) - отставание 12,2
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 35,6
4. Криста Пармакоски (Финляндия) - 37,0
5. Надин Фендрих (Швейцария) - 1.03,9
6. Анастасия Седова (Россия) - 1.04,9
7. Наталья Непряева (Россия) - 1.07,5...
12. Юлия Белорукова (Россия) - 1.17,0...
21. Алиса Жамбалова (Россия) - 1.39,2