Йохауг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Зефельде, Седова - шестая

Олимпийская чемпионка-2010 Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Результат 30-летней норвежки составил 27 минут 02,1 секунды.

Серебро завоевала шведка Фрида Карлссон, бронзу - новержка Ингвильд Остберг. Россиянка Анастасия Седова стала 6-й, Наталья Непряева - 7-й, Юлия Белорукова - 12-й, Алиса Жамбалова - 21-й.

Лыжные гонки

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 27.02,1

2. Фрида Карлссон (Швеция) - отставание 12,2

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 35,6

4. Криста Пармакоски (Финляндия) - 37,0

5. Надин Фендрих (Швейцария) - 1.03,9

6. Анастасия Седова (Россия) - 1.04,9

7. Наталья Непряева (Россия) - 1.07,5...

12. Юлия Белорукова (Россия) - 1.17,0...

21. Алиса Жамбалова (Россия) - 1.39,2

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