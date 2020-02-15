Йохауг выиграла индивидуалку в Эстерсунде, Непряева показала 10-й результат

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 километров на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Лучшая из россиянок — Наталья Непряева — показала 10-й результат. Остальные представительницы России остались за 20-й лучших.

Лыжные гонки

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

«Ски тур»

Женщины

Дистанционные соревнования

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 21.49,7

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 45,6

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 47,3

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 53,1

5. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 1.04,3

6. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.05,0

10. Наталья Непряева (Россия) — 1.27,7

21. Анна Нечаевская (Россия) — 1.50,9

29. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.01,7

31. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.04,6

48. Алия Иксанова (Россия) — 2.34,6