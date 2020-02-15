Йохауг выиграла индивидуалку в Эстерсунде, Непряева показала 10-й результат
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на 10 километров на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Лучшая из россиянок — Наталья Непряева — показала 10-й результат. Остальные представительницы России остались за 20-й лучших.
Лыжные гонки
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
«Ски тур»
Женщины
Дистанционные соревнования
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 21.49,7
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 45,6
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 47,3
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 53,1
5. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 1.04,3
6. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.05,0
10. Наталья Непряева (Россия) — 1.27,7
21. Анна Нечаевская (Россия) — 1.50,9
29. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.01,7
31. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.04,6
48. Алия Иксанова (Россия) — 2.34,6