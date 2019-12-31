В итальянском Тоблахе завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски».

Победителем стала норвежка Тереза Йохауг, второе место у ее соотечественницы Ингвильды Остберг, замкнула тройку Эбба Андерсон из Швеции.

Лучшая у сборной России Наталья Непряева заняла шестое место.



Тоблах (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.01,9

2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 0,7

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 10,2

4. Хейди Венг (Норвегия) — 10,5

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 20,8

6. Наталья Непряева (Россия) — 26,0...

18. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.08,3...

24. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.23,3...

27. Анна Нечаевская (Россия) — 1.29,5...

35. Анна Жеребятьева (Россия) — 1.42,6...

41. Диана Головань (Россия) — 1.54,6...

47. Лидия Дуркина (Россия) — 2.19,9