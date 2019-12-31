Йохауг выиграла гонку свободным стилем на «Тур де Ски», Непряева — шестая
В итальянском Тоблахе завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски».
Победителем стала норвежка Тереза Йохауг, второе место у ее соотечественницы Ингвильды Остберг, замкнула тройку Эбба Андерсон из Швеции.
Лучшая у сборной России Наталья Непряева заняла шестое место.
Тоблах (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.01,9
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 0,7
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 10,2
4. Хейди Венг (Норвегия) — 10,5
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 20,8
6. Наталья Непряева (Россия) — 26,0...
18. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.08,3...
24. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.23,3...
27. Анна Нечаевская (Россия) — 1.29,5...
35. Анна Жеребятьева (Россия) — 1.42,6...
41. Диана Головань (Россия) — 1.54,6...
47. Лидия Дуркина (Россия) — 2.19,9