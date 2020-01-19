На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Нове Место (Чехия) завершилась гонка преследования на 10 километров классическим стилем у женщин.

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Российская лыжница Наталья Непряева, которая во вчерашней индивидуальной гонке заняла второе место, сохранила свою позицию и вновь стала второй. Третьей стала норвежская лыжница Ингвильд Остберг.

Еще одна представительница Норвегии Хейди Венг на четвертом месте. Финка Криста Пармакоски на пятой позиции. Среди остальных россиянок лучшей стала Екатерина Смирнова — 29-е место.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.49,7

2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 1.04,8

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1.06,0

4. Хейди Венг (Норвегия) — 1.06,0

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.49,1

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.49,4

29. Екатерина Смирнова (Россия) — 3.47,1

34. Анна Жеребятьева (Россия) — 4.17,4

37. Кристина Мацокина (Россия) — 4.25,3

40. Нина Дуботолкина (Россия) — 4.41,2

48. Лидия Дуркина (Россия) — 5.54,8