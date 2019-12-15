На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) состоялась гонка на 10 километров свободным стилем у женщин. Победила норвежка Тереза Йохауг.

Второй стала еще одна представительница Норвегии Хейди Венг. Джессика Диггинс из США на третьем месте. Лучшая среди россиянок Екатерина Смирнова на 15-м месте.

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.02,7

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 30,6

3. Джессика Диггинс (США) — 36,4

4. Тереза Штадлобер (Австрия) — 48,9

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 53,6

6. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.01,0

15. Екатерина Смирнова (Россия) — 1.37,6

17. Наталья Непряева (Россия) — 1.44,7

20. Нина Дуботолкина (Россия) — 1.51,6

22. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.58,0

26. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.05,0

40. Ольга Царева (Россия) — 2.23,0

60. Лидия Дуркина (Россия) — 3.06,2