Йохауг выиграла гонку на 10 км в Давосе, Смирнова — 15-я
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) состоялась гонка на 10 километров свободным стилем у женщин. Победила норвежка Тереза Йохауг.
Второй стала еще одна представительница Норвегии Хейди Венг. Джессика Диггинс из США на третьем месте. Лучшая среди россиянок Екатерина Смирнова на 15-м месте.
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.02,7
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 30,6
3. Джессика Диггинс (США) — 36,4
4. Тереза Штадлобер (Австрия) — 48,9
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 53,6
6. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.01,0
15. Екатерина Смирнова (Россия) — 1.37,6
17. Наталья Непряева (Россия) — 1.44,7
20. Нина Дуботолкина (Россия) — 1.51,6
22. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.58,0
26. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.05,0
40. Ольга Царева (Россия) — 2.23,0
60. Лидия Дуркина (Россия) — 3.06,2