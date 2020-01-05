Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в престижной многодневке «Тур де Ски». Россиянка Наталья Непряева в общем зачете после семи этапов заняла второе место, опередив другую норвежку Ингвильд Остберг.

Для Йохауг эта победа в «Тур де Ски» стала третьей в карьере, а Непряева второй год подряд заняла второе место.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Итог

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 2:28.18,6

2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 1.11,1

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1.17,5

4. Хейди Венг (Норвегия) — 1.37,3

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 2.13,4

6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 3.34,1

21. Яна Кирпиченко (Россия) — 10.02,2

24. Алиса Жамбалова (Россия) — 11.11,2

26. Лидия Дуркина (Россия) — 12.12,2

29. Анна Нечаевская (Россия) — 13.06,7

33. Диана Головань (Россия) — 15.39,5

35. Анна Жеребятьева (Россия) — 16.11,1