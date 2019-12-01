Йохауг сохранила первое место в гонке преследования, Непряева пришла к финишу 18-й

Российская лыжница Наталья Непряева заняла 18-е место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). При этом стартовала она с третьей позиции.

Победила норвежка Тереза Йохауг, которая ранее выиграла и индивидуальную гонку. Второй стала норвежка Хейди Венг, она уступила Йохауг минуту и 11,3 секунды. Замкнула призовую тройку еще одна представительница Норвегии Астрид Якобсен.

Лыжные гонки

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.48,0

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1.11,3

3. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.13,3

4. Сейди Бьорнсен (США) — 1.27,9

5. Джессика Диггинс (США) — 1.30,9

6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.41,0

18. Наталья Непряева (Россия) — 2.39,6

33. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.09,8

38. Лидия Дуркина (Россия) — 4.13,7

40. Алиса Жамбалова (Россия) — 4.20,8

42. Екатерина Смирнова (Россия) — 4.31,5

44. Диана Головань (Россия) — 4.54,0

47. Ольга Царева (Россия) — 5.07,6

48. Анна Жеребятьева (Россия) — 5.10,4