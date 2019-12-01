Йохауг сохранила первое место в гонке преследования, Непряева пришла к финишу 18-й
Российская лыжница Наталья Непряева заняла 18-е место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). При этом стартовала она с третьей позиции.
Победила норвежка Тереза Йохауг, которая ранее выиграла и индивидуальную гонку. Второй стала норвежка Хейди Венг, она уступила Йохауг минуту и 11,3 секунды. Замкнула призовую тройку еще одна представительница Норвегии Астрид Якобсен.
Лыжные гонки
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.48,0
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1.11,3
3. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.13,3
4. Сейди Бьорнсен (США) — 1.27,9
5. Джессика Диггинс (США) — 1.30,9
6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.41,0
18. Наталья Непряева (Россия) — 2.39,6
33. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.09,8
38. Лидия Дуркина (Россия) — 4.13,7
40. Алиса Жамбалова (Россия) — 4.20,8
42. Екатерина Смирнова (Россия) — 4.31,5
44. Диана Головань (Россия) — 4.54,0
47. Ольга Царева (Россия) — 5.07,6
48. Анна Жеребятьева (Россия) — 5.10,4