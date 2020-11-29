Йохауг прокомментировал свою победу в гонке преследования

Норвежская лыжница Тереза Йохауг оценила свое выступление в гонке преследования на Кубке мира в Руке (Финляндия), где она заняла первое место.

«Мои лыжи сегодня работали очень хорошо, — сказала норвежка в эфире канала Eurosport 1. — Мы проделали хорошую работу, я очень рада начать сезон с победы и выйти в лидеры Кубка мира. Это очень важно для меня, я счастлива».

Второе место заняла россиянка Татьяна Сорина. На третьей позиции шведка Эбба Андерссон.