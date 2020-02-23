Йохауг победила в пасьюте с самым большим отрывом от соперниц. Она привезла второму месту почти 4 минуты

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей лыжной многодневки «Ски тур» в Скандинавии. В финальной гонке преследования Йохауг преодолела дистанцию в 15 километров классическим стилем за 41 минуту и 13,8 секунды.

Ближайшие преследовательницы Йохауг намного отстали от лидера. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, проигравшая Йохауг 3 минуты и 40 секунд на финише. Это самый большой отрыв лидера от второго места.

Йохауг в девятый раз подряд стала победительницей дистанционной гонки на этапе Кубка мира, обновив собственный рекорд, установленный в прошлой гонке.