Норвежка Тереза Йохауг победила в гонке преследования «Ски-тура» на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Лыжница преодолела дистанцию в 10 километров за 27 минут и 29,0 секунд.

Второй стала норвежка Хейди Венг (+57,4). Третья — ее соотечественница Ингвильд Остберг (+57,8).

Россиянка Наталья Непряева стала 12-й (+1.44,3). Яна Кирпиченко — 23-я, Анна Нечаевская — 24-я, Алиса Жамбалова — 34-я, Алия Иксанова — 52-я, Диана Головань — 60-я.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

«Ски-тур»

Женщины

Гонка преследования, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 27.29,0

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 57,4

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 57,8

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 58,6

5. Анамария Лампич (Словения) — 1.38,7

6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.39,4

12. Наталья Непряева (Россия) — 1.44,3

23. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.18,3

24. Анна Нечаевская (Россия) — 2.21,5

34. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.42,7

52. Алия Иксанова (Россия) — 3.44,2

60. Диана Головань (Россия) — 4.51,7