Йохауг — первая в гонке преследования на этапе Кубка мира, Непряева — 12-я
Норвежка Тереза Йохауг победила в гонке преследования «Ски-тура» на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Лыжница преодолела дистанцию в 10 километров за 27 минут и 29,0 секунд.
Второй стала норвежка Хейди Венг (+57,4). Третья — ее соотечественница Ингвильд Остберг (+57,8).
Россиянка Наталья Непряева стала 12-й (+1.44,3). Яна Кирпиченко — 23-я, Анна Нечаевская — 24-я, Алиса Жамбалова — 34-я, Алия Иксанова — 52-я, Диана Головань — 60-я.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
«Ски-тур»
Женщины
Гонка преследования, 10 км (К)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 27.29,0
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 57,4
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 57,8
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 58,6
5. Анамария Лампич (Словения) — 1.38,7
6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.39,4
12. Наталья Непряева (Россия) — 1.44,3
23. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.18,3
24. Анна Нечаевская (Россия) — 2.21,5
34. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.42,7
52. Алия Иксанова (Россия) — 3.44,2
60. Диана Головань (Россия) — 4.51,7