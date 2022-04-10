Йохауг опередила Нортуга в массовом лыжном забеге

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тераза Йохауг выиграла в женской категории массового забега Janteloppet на курорте Хафьель в Норвегии.

Забег проводился в формате масс-старта на дистанции 20 км свободным стилем. Абсолютным чемпионом стал лыжник норвежской сборной Симен Крюгер, показавший результат 46.23.

Йохауг с самого начала говорила, что ее главная цель в этой гонке — опередить организатора забега двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга. В итоге Тереза стала 28-й в общем зачете с результатом 50.47. А Нортуг финишировал 69-м, показав время 54.39 и уступив не только Терезе, но еще пяти девушкам.

Йохауг объявила о завершении карьеры по окончанию нынешнего сезона, но пока продолжает выходить на старт. Нортуг ушел на спортивную пенсию в 2018 году.