Йохауг обошла Клебо, Большунова и Устюгова по сумме призовых за сезон

Норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая выиграла «Тур де Ски», заработала 645 тысяч шведских крон (68 тысяч долларов), информирует Expressen. Она лидирует по сумме призовых за сезон — 122 тысячи долларов.

На втором месте — норвежка Хейди Венг (63 тысячи долларов), тройку замыкает россиянка Наталья Непряева — около 60 тысяч долларов.

Йохауг по сумме призовых за сезон обошла мужчин, среди которых лидирует норвежец Йоханнес Клебо — 93 тысяч долларов. Россиянин Александр Большунов, который впервые в карьере ст ал победителем «Тур де Ски», заработал 88 тысяч. Сергей Устюгов получил около 71 тысяч.