Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Йохауг — о снятии мужчин с гонки на Кубке мира: «Поддерживаю других норвежских лыжников»

Йохауг поддержала норвежских лыжников после их снятия с гонки на Кубке мира в Руке
09:35
Теги:

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала решение мужчин сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Понимаю, что в FIS хотели бы, чтобы все спортсмены стартовали. Но когда такие холода и у людей начинаются проблемы с легкими... Я понимаю тех, кто снялся. Главное — здоровье. Впереди много важных турниров. Поддерживаю других норвежских лыжников», — цитирует Йохауг NRK.

Победителем гонки преследования стал россиянин Александр Большунов. Весь пьедестал заняли российские лыжники: на втором месте Сергей Устюгов, третьим стал Артем Мальцев. Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в гонке из-за морозов. На момент начала гонки температура была ниже 22 градусов по Цельсию.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
10 историй певиц, которые сильно похудели
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
4
1