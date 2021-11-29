Йохауг — о снятии мужчин с гонки на Кубке мира: «Поддерживаю других норвежских лыжников»
Йохауг поддержала норвежских лыжников после их снятия с гонки на Кубке мира в Руке
09:35
Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала решение мужчин сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«Понимаю, что в FIS хотели бы, чтобы все спортсмены стартовали. Но когда такие холода и у людей начинаются проблемы с легкими... Я понимаю тех, кто снялся. Главное — здоровье. Впереди много важных турниров. Поддерживаю других норвежских лыжников», — цитирует Йохауг NRK.
Победителем гонки преследования стал россиянин Александр Большунов. Весь пьедестал заняли российские лыжники: на втором месте Сергей Устюгов, третьим стал Артем Мальцев. Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в гонке из-за морозов. На момент начала гонки температура была ниже 22 градусов по Цельсию.
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