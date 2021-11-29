Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала решение мужчин сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Понимаю, что в FIS хотели бы, чтобы все спортсмены стартовали. Но когда такие холода и у людей начинаются проблемы с легкими... Я понимаю тех, кто снялся. Главное — здоровье. Впереди много важных турниров. Поддерживаю других норвежских лыжников», — цитирует Йохауг NRK.