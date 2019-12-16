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Йохауг не выступит на этапе Кубка мира в Планице

17:42
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Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг не вошла в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в словенской Планице, сообщается на сайте Федерации лыжного спорта Норвегии. В рамках этапа в Словении, который запланирован на 21-22 декабря, пройдут индивидуальные и командные спринтерские гонки.

Йохауг возглавляет общий зачет Кубка мира. Ранее стало известно, что этап в Словении пропустит и лидер мужского зачета — Йоханнес Клебо.

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