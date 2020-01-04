Норвежская лыжница Тереза Йохауг лидирует в общем зачете многодневки «Тур де ски» после шести этапов. Россиянка Наталья Непряева расположилась на третьем месте.

Общий зачет после шести гонок.

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:53.57.

2. Астрид Якобсен (Норвегия) — 3.0.

3. Наталья Непряева (Россия) — 14.0.

4. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 23.0.

5. Хайди Венг (Норвегия) — 47.0...

19. Яна Кирпиченко (Россия) — 5.43...

21. Алиса Жамбалова (Россия) — 5.57...

29. Лидия Дуркина (Россия) — 8.13...

31. Анна Нечаевская (Россия) — 9.20...

36. Анна Жеребятьева (Россия) — 10.18...

38. Диана Головань (Россия) — 10.47