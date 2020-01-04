Йохауг лидирует в общем зачете «Тур де ски» после шести этапов, Непряева — 3-я
16:13
Норвежская лыжница Тереза Йохауг лидирует в общем зачете многодневки «Тур де ски» после шести этапов. Россиянка Наталья Непряева расположилась на третьем месте.
Общий зачет после шести гонок.
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:53.57.
2. Астрид Якобсен (Норвегия) — 3.0.
3. Наталья Непряева (Россия) — 14.0.
4. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 23.0.
5. Хайди Венг (Норвегия) — 47.0...
19. Яна Кирпиченко (Россия) — 5.43...
21. Алиса Жамбалова (Россия) — 5.57...
29. Лидия Дуркина (Россия) — 8.13...
31. Анна Нечаевская (Россия) — 9.20...
36. Анна Жеребятьева (Россия) — 10.18...
38. Диана Головань (Россия) — 10.47
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