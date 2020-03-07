Йохауг досрочно выиграла Большой хрустальный глобус

Норвежка Тереза Йохауг за три этапа до конца Кубка мира завоевала Большой хрустальный глобус. В сегодняшнем масс-старте на этапе в Осло она стала второй.

На счету Йохауг 2448 очков, второй идет ее соотечественница Хейди Венг (1647), тройку замыкает россиянка Наталья Непряева.

Йохауг в третий раз становится лучшей по итогам сезона Кубка мира. Четырежды трофей завоевывали норвежки Марит Бьорген и Бенте Скари, полька Юстина Ковальчик, а единственная пятикратная обладательница титула — россиянка Елена Вяльбе, нынешняя глава Федерации лыжных гонок России.