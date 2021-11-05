Йоханнес Клебо примет участие в Кубке мира
15:42
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо объявил о том, что примет участие в Кубке мира в сезоне-2021/22, сообщает издание Fondo Italia.
25-летний лыжник заявил, что точно выступит на первых этапах турнира: в Руке (26-28 ноября, Финляндия), Лиллехаммере (3-5 декабря, Норвегия) и Давосе (11-12 декабря, Швейцария).
Решения об участии в последнем этапе Кубка мира в немецком городе Дрезден (18-19 декабря) он ещё не принял.
Ранее Клебо говорил, что его могут не пустить на турнир из-за длинных волос.
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