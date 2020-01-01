Йоханнес Клебо: «Пока все складывается ужасно»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо посетовал на неудачное выступление на «Тур де Ски». После четвертого этапа общий зачет возглавил россиянин Александр Большунов, на 16 секунд отстает его соотечественник Сергей Устюгов, Клебо замыкает тройку с 26-секундным отставанием от Большунова.

— В целом все было очень плохо, — цитирует NRK Клебо. — Мне удалось сократить отставание от Устюгова, но я еще сильнее отстал от Большунова. — Пока все складывается ужасно.

Сейчас многое зависит от того, насколько удачон я выступлю в пятницу. Мне нужно собрать много секунд. Также многе зависит от того, насколько быстро смогут выпасть из борьбы соперники в субботу.