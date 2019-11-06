Йоханнес Клебо: «Норвегия и Россия проведут много хороших битв на трассе этой зимой»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо считает, что Норвегия и Россия проведут много хороших битв на трассе в предстоящем сезоне.

— Многие русские болельщики и лыжники считают, что вы непобедимы только на коротких дистанциях, на отрезках менее 15 км. Признаете, что вы менее универсальны, чем Большунов, Устюгов или Сундбю?

— Моей ахиллесовой пятой в прошлом сезоне были длинные дистанции, это правда. Я был хорош в спринтах, но объема тренировок на дистанционные гонки не хватало. В этом году я перешел из норвежской спринтерской команды в дистанционную (Клебо называет ее all-round, многоборье. — Прим. «СЭ»). Это позволило мне тренироваться с лучшими лыжниками мира в дистанционных гонках. К чему это приведет — посмотрим.

— Русские лыжники — главная угроза для вас в этом сезоне?

— В мире сейчас много хороших лыжников, но русские — конечно, особая тема. Я думаю, что Норвегия и Россия проведут много хороших битв на трассе этой зимой.

— Большунов недавно выиграл роллерный фестиваль Toppidrettsveka и был очень эмоционален после этой победы. Для вас соперничество с Александром — это шоу или тут есть более серьезный подтекст?

— Поздравляю Большунова с победой, но напомню, что еще никто не выиграл Toppidrettsveka и потом — Кубок мира. Что касается соперничества... Мы действительно жестко бьемся на трассе, но мне кажется, после соревнований мы остаемся в хороших отношениях. (Дмитрий Кузнецов)

В прошлом году он бил россиян на лыжне, а сейчас дал интервью «СЭ»