Йоханнес Клебо: "Ничего не имею против России. Дуэли с Большуновым - это весело"

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что нормально относится к России. 22-летний спортсмен добавил, что считает веселой свою дуэль с россиянином Александром Большуновым в Кубке мира.

- Ничего не имею против России, - приводит слова Клебо Fasterskier. - Наша дуэль с Большуновым является веселой и увлекательной. Я знаю, сколько очков разыгрывалось в сегодняшнем пасьюте.

Я также дружу с канадскими ребятами. У меня вообще нет врагов. Сегодня мы все радовались успеху Алекса Харви.

Клебо выиграл общий зачет Кубка мира. Он на сто очков обошел Большунова, ставшего вторым.

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