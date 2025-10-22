Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

22 октября, 06:29

Клебо — о недопуске российских лыжников до международных соревнований: «Считаю, что это правильное решение»

Евгений Козинов
Корреспондент

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо считает правильным решение совета международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Я считаю, что это правильное решение. Я считаю уже давно, что россиян нельзя пускать, пока идет война на Украине. Если война будет прекращена, это уже другой вопрос. Но я считаю, что FIS приняла правильное решение», — цитирует ТАСС Клебо.

21 октября FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона.

Александр Большунов.Скандинавы не пустили российских лыжников на Олимпиаду. Пробить стену не удалось

Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Йоханнес Клебо
Читайте также
В Британии указали на сближение России и Индии из-за новых пошлин Трампа
Том Аспиналл и Сирил Ган встретятся в главном бою UFC 321
Легенду киевского «Динамо» Яремчука арестовали в Польше
Мужчина и младенец погибли в результате ДТП в Пензенской области
Гуцан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Станкович назвал себя «жирным», а владелец красно-белых попал под санкции, которые угрожают клубу. Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Оренбургом»
Популярное видео
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лилль» — ПАОК: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — ПАОК: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Виктория» Пл: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Виктория» Пл: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Штутгарт»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Штутгарт»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Аякс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Аякс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Марсель»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Марсель»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Карабах»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Карабах»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Иванов

    Йоханнес Клебо :"..Я считаю, что россиян нельзя пускать, пока идет война на Украине.." А что здесь неверно, ничего же за 3,5 года не изменилось ? Даже хуже стало... Это государство издевается над молодыми спортсменами, а молодых мальчиков тысячами в гробы укладывает четвёртый год!

    22.10.2025

  • zg

    И сие дали "покомментить"!?Я в акуе!:rofl::rofl::rofl:А Клебо пусть чешет в "пешее эротическое путешествие"!

    22.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Клебо никогда не получит маткапитал и дальневосточный гектар,не выпьет ряженки и не съест мороженное коровку из кореновки...несчастный...пусть катится к х.ям без смазки

    22.10.2025

  • Gordon

    Ну кто бы сомневался:))) Только вот вопрос - почему "удивительным" образом за Норвегию в лыжах и в биатлоне столько астматиков? :)

    22.10.2025

  • spartsmen

    Когда-нибудь и клебо проверят на поведение в соцсетях...

    22.10.2025

  • bvp

    Пидо..сина.

    22.10.2025

  • сергей карасёв

    невиноватые мы...

    22.10.2025

  • hovawart645

    Гнида астматическая! Вся Норвегия - допингеры. Изучите труды даже их местных профессоров медицины, врачей - Ферангена, Ольберга. Подонки!

    22.10.2025

  • андрей андреев

    ты просто ссыкун

    22.10.2025

    • В ФЛГР выразили надежду на возвращение российских лыжников: «У нас есть надежда, любовь и вера»

    Отец Большунова: «Все спортсмены идут к одной мечте. На данный момент она недосягаема из-за недопуска»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости