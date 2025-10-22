Клебо — о недопуске российских лыжников до международных соревнований: «Считаю, что это правильное решение»

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо считает правильным решение совета международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Я считаю, что это правильное решение. Я считаю уже давно, что россиян нельзя пускать, пока идет война на Украине. Если война будет прекращена, это уже другой вопрос. Но я считаю, что FIS приняла правильное решение», — цитирует ТАСС Клебо.

21 октября FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона.

Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.