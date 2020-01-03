Йоханнес Клебо: «К сожалению, двое россиян стали вторым и третьим»

Норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе «Тур де ски». Клебо одержал победу и поднялся в общем зачете на второе место. Лидирует Александр Большунов, который сегодня стал третьим, а Сергей Устюгов, пришедший к финишу вторым, идет в общем зачете на третьей строчке.

— Темп был неровным, и меня это устраивало. До последнего круга скорости не были большими. Я с самого начала почувствовал, что гонка будет хорошей, — цитирует NRK Клебо. — Я провожу лучшие гонки, если мне удается навязать свою тактику. Я нашел те участки, где можно было идти быстро, надеялся, что на последнем круге скорость возрастет, и это произошло.

К сожалению, двое россиян, у которых мне хотелось отыграть больше секунд, стали вторым и третьим.