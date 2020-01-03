Йоханнес Клебо: «Для меня это очень удачный день»
3 января 2020, 23:55
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо остался доволен своим выступлением в масс-старте на «Тур де ски». Клебо одержал победу, опередив Сергея Устюгова на 0,7 секунды, а Александра Большунова — на 1 секунду.
— Очевидно, для меня это очень удачный день, — цитирует официальный сайт FIS Клебо. — Я планировал оказаться впереди этих парней и очень сильно прибавил в концовке. Хорошо, что отрыв оставался достаточным, у меня хорошо шли лыжи, я очень доволен.
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