Йоханнес Клебо: «Для меня это очень удачный день»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо остался доволен своим выступлением в масс-старте на «Тур де ски». Клебо одержал победу, опередив Сергея Устюгова на 0,7 секунды, а Александра Большунова — на 1 секунду.

— Очевидно, для меня это очень удачный день, — цитирует официальный сайт FIS Клебо. — Я планировал оказаться впереди этих парней и очень сильно прибавил в концовке. Хорошо, что отрыв оставался достаточным, у меня хорошо шли лыжи, я очень доволен.