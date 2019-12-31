Йоханнес Клебо: «Борьба за победу на «Тур де Ски» закончена, у меня нет шансов»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо подвел итоги гонки свободным стилем на «Тур де Ски», где он занял 17-е место.

— Борьба за победу на «Тур де Ски» закончена, больше мне сказать нечего, — цитирует Клебо NRK. - Это очень плохо. Теперь у меня нет шансов. Других слов у меня нет. Я просто расстроен. Завтра еще одна гонка, а у нас не так много людей, которые могут сделать серьезный вклад. Пожалуй, каждый будет бороться за себя. Наверное, это конец.