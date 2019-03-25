Йоханнес Клебо: "Большунов – веселый парень. Хотел бы с ним общаться"

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал, что хотел бы наладить отношения с Александром Большуновым.

– Большунов показал, что, несмотря на трудности (у россиянина были проблемы с канадской визой – Прим. "СЭ"), он всегда оказывается на подиуме. Когда он в ударе, на его фоне мы становимся маленькими мальчиками.

Для меня важно оставаться честным в любой ситуации. Ты можешь быть расстроенным, но важно оставаться хорошим парнем и проявлять уважение к соперникам. Наше рукопожатие – это меньшее, что я мог сделать.

Большунов – веселый парень. Он показал на большой чемодан, в шутку предложил положить в него Большой хрустальный глобус. Было бы неплохо пригласить в Трондхейм или как-нибудь потренироваться с ним. Круто, если бы мы могли с ним общаться, – приводит слова норвежца NRK